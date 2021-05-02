Cansuyu Derneği, Filistin'deki muhtaçlara ramazan yardımları dağıttı
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Cansuyu Derneği, Filistin'deki muhtaçlara ramazan yardımları dağıttı

Cansuyu Derneği, Filistin'deki muhtaçlara ramazan yardımları dağıttı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı yardım organizasyonları kapsamında Filistin'in Gazze bölgesinde bulunan muhtaçlara yardım elini uzattı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı yardım organizasyonları kapsamında Filistin'in Gazze bölgesinde bulunan muhtaçlara yardım elini uzattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında kriz bölgelerine öncelik verilerek, "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganı ile yardım organizasyonları düzenleniyor.

Yaklaşık 4 bin Gazzeli muhtaca, içinde temel yiyecek malzemeleri ile bir ailenin ramazan boyunca gıda ihtiyacını karşılayacak kumanyalar dağıtıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından iftarlık yiyecekler Gazzelilerin sofralarına ulaştırıldı. Yapılan yardımlar bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, hayırseverlerin emanetlerini sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yaşar, Gazze şeridinde yıllardır dinmeyen acı ve gözyaşının bölgedeki krizi derinleştirdiğini kaydederek, "Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kumanya ve iftarlık yiyecekleri 4 bin Gazzeli kardeşlerimize ulaştırarak, sofralarına misafir olduk. İnşallah bölgedeki yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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