Cansuyu Derneği Burkina Faso'da 20 su kuyusunu hizmete açtı
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Cansuyu Derneği Burkina Faso'da 20 su kuyusunu hizmete açtı

05.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:12
Cansuyu Derneği Burkina Faso'da 20 su kuyusunu hizmete açtı

Cansuyu Derneği, yılın sadece 2 ayı yağış alan Afrika'daki en kurak ülkelerden Burkina Faso'da 20 su kuyusu açtı.

Cansuyu Derneği, yılın sadece 2 ayı yağış alan Afrika'daki en kurak ülkelerden Burkina Faso'da 20 su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yılın 10 ayını kurak geçiren Burkina Faso'da yağış sezonunun ardından kirli birikinti sular kısa zamanda kururken, halk kirli ve sağlıksız sular için bile her gün kilometrelerce yol yürümek durumunda kalıyor.

İnsani yardım ve kalkınma faaliyetleri kapsamında su kuyusu projesiyle farklı coğrafyalarda temiz içme suyu ihtiyacını karşılayan dernek, Burkina Faso'da 20 su kuyusu daha yaptırarak hizmete sundu.

Başkent Vagadugu'ya 100 kilometre uzaklıktaki Kokologho şehrinin kurak köylerinde açılan su kuyuları ile on binlerce mazlumun temiz su ihtiyacı karşılanacak.

Bölgedeki muhtaçlar için gıda dağıtımları da gerçekleştiren Cansuyu Derneği ekibi, içerisinde temel yiyecek maddeleri olan gıda kolileri ile vekaletle bağışlanan kurbanların etlerini de bölgedeki 10 binden fazla muhtaca ulaştırdı.

Cansuyu Derneği Koordinatörü Bilal Değirmenci, bölgede açılan su kuyuları ile önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, "Aziz milletimiz ve kadim kültürümüz, gittiği her yere ya bir çeşme ya bir kuyu ya da bir şadırvan inşa eder. Biz de Cansuyu olarak hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle binlerce kilometre uzağa giderek bu kültürü mazlum coğrafyalarda yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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