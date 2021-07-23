Cansuyu Derneği Beyrut'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
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Cansuyu Derneği Beyrut'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Cansuyu Derneği Beyrut'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarını Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Baracine kampındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Cansuyu ekibi, Beyrut'ta yaşayan 50 aileye de gıda paketi dağıttı.

Derneğin Lübnan yardım koordinatörü Murat Sali, Beyrut'taki Filistin mülteci kamplarına hayırseverlerin kurban bağışlarını ulaştırmak üzere görevlendirildiklerini söyledi.

Lübnan'daki ekonomik krizden etkilenenlere de gıda yardımı yaptıklarını belirten Sali, "Ekonomik olarak zor durumda bulunan kardeşlerimizden bazılarına destek olmak açısından gıda paketleri hazırladık. 50 aileye gıda paketi veriyoruz." dedi.

Cansuyu Derneği olarak Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde özellikle salgın, ekonomik kriz ve afet bölgelerinde sürekli gıda dağıtımları yaptıklarını dile getiren Sali, yardımların süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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