Cansuyu Derneği, 20 tırlık insani yardımı İdlib'e ulaştırdı
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Cansuyu Derneği, 20 tırlık insani yardımı İdlib'e ulaştırdı

29.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:48
Cansuyu Derneği, 20 tırlık insani yardımı İdlib'e ulaştırdı

Cansuyu Derneği, savaş mağduru mültecilere ulaştırılmak üzere 20 tırlık acil insani yardım konvoyunu Suriye'nin İdlib kentine gönderdi.

Cansuyu Derneği, savaş mağduru mültecilere ulaştırılmak üzere 20 tırlık acil insani yardım konvoyunu Suriye'nin İdlib kentine gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, son dönemde meydana gelen su baskınları, yağışlar ve soğuk hava koşullarından dolayı büyük mağduriyet yaşayan bölge insanı için seferberlik ilan edildi.

Bu kapsamda derneğin 20 tırdan oluşan acil yardım konvoyu İdlib'e ulaştırıldı. Ekipler, kışlık giyecek, ısınma, yiyecek ve sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere birçok alanda acil insani yardımlarını mağdur ve muhtaç ailelere ulaştıracak.

Açıklamada görüşleri yer alan Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, bölgedeki mazlumların kanayan yaralarına merhem olmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

İdlib'de yaşanan dramın devam ettiğini, insanların çaresiz şekilde yardımlarını beklediğini kaydeden Savaş, "Cansuyu Derneği olarak kardeşlerimizin acılarını hafifletmek ve onlara destek olmak amacıyla yeniden Suriye'ye doğru yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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