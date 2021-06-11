Cansu Tosun'dan iddialı paylaşımlar!

Rol aldığı 'Çukur' dizisi final yapınca Erkan Kolçakköstendil ve ailesi soluğu Antalya'da aldı.

Rol aldığı 'Çukur' dizisi final yapınca Erkan Kolçakköstendil ve ailesi soluğu Antalya'da aldı.

Yoğun geçen sezonun stresini atan çift denize girip güneşlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında oğlu 'Marsel'i kucağına alan Tosun, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Bir yılda doğum kilolarından kurtulan güzel oyuncu paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Marsel'in annesi gerçekten sen misin?', 'Nasıl bu kadar çabuk kilo verdiniz?' şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Hürriyet