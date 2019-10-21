Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.

21.10.2019 15:56
Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cansu Tiryaki'nin 22-28 Ekim'de Portekiz'de düzenlenecek 11. Grup müsabakalarında UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de 11. Grup maçlarında görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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