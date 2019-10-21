Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev
FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.
FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cansu Tiryaki'nin 22-28 Ekim'de Portekiz'de düzenlenecek 11. Grup müsabakalarında UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de 11. Grup maçlarında görev alacağı kaydedildi.