Cansu Taşkın: Ronaldo Beni Evine Davet Etti, Gitmedim

Model Cansu Taşkın, henüz 23 yaşında. Ancak birçok kişinin yıllarca uğraş verdiği şöhrete kısa sürede ulaşmayı başaran bir isim.

GENÇ YAŞTA ŞÖHRETE KAVUŞTU

Sosyal medyada hatırı sayılır sayıda takipçiye sahip olan ve attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç model, Fanatik'e verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

RONALDO EVİNE DAVET ETMİŞ

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisini evine davet ettiğini belirten Taşkın, "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim.

İşte Cansu Taşkın ile yapılan röportajdan bir kesit;

Türkiye'deki en yakışıklı futbolcu sizce kim?

Türkiye'de var mı ya? Kendi takımımdan bulayım o zaman. Birinci sırada Volkan Demirel, ikinci sırada Burak Yılmaz. Türkiye'den ayrılmış olsa da üçüncü Sneijder. Tabii Alex ilk sırada ama şu an Türkiye'de olmadığı için onu söylemiyorum.

Yılmaz Vural'la ilgili çıkan haberlere ne diyorsunuz?

Bu haber çıktığında Yılmaz ağabey beni aradı, konuştuk. Yılmaz ağabeyin ailesi ve benim ailem senelerdir tanışıyor. Yılmaz ağabey benim babam gibidir.

Teknik direktör olsanız kalede ve forvette kimi oynatırdınız?

Kalede Rüştü net! Tek geçerim. Forvette de Ronaldo, Burak Yılmaz.