Cansu Taşkın, "Photoshop Yaptı" İddiaları Sonrası Bikinili Fotoğraf Paylaştı
Son paylaşımlarında "Photoshop ile belini inceltti" eleştirilerine maruz kalan Cansu Taşkın, tatil için gittiği Alaçatı'dan bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cansu Taşkın, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı.
BİKİNİLİ PAYLAŞIM
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla photoshop yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Cansu Taşkın, bu eleştirilere bikinili fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi.
YORUMA KAPATTI
Havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından "Alaçatı sezonunu ilk ben açayım dedim" notuyla paylaşan Taşkın, fotoğraflarını yoruma kapattı.
İşte Cansu'nun o paylaşımları;
YORUMLAR (15)
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SELAM CANSU HANIM MUHTEŞEMSİNİZ SAYGILAR VE SEVGİLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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photoşhop ustası bu kızCevap Yaz Yayından Kaldır
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OOO ne güzel avrat. Keşke benim olsa.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İticilik konusunda aleyna ile yarışır, burun farkıyla aleyna alır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kamuya 110 bin memur alınacakmış, KPSS sınavından 74 puan aldım, Dibine kadar AKP liyim, 5 yıldır işsizim, 15 Temmuzda elimizden geleni yaptık, canımızı dişimize taktık, kör bir kurşunla ölebilirdimde ama şükürler olsun hayattayım, Biz nede yaparsak yapalım göze gelmiyor, gebersekte kimsenin umrunda değil, kırgınlık böyle bişey olsa gerek.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır