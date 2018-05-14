Cansu Taşkın, "Photoshop Yaptı" İddiaları Sonrası Bikinili Fotoğraf Paylaştı

Cansu Taşkın, "Photoshop Yaptı" İddiaları Sonrası Bikinili Fotoğraf Paylaştı

Son paylaşımlarında "Photoshop ile belini inceltti" eleştirilerine maruz kalan Cansu Taşkın, tatil için gittiği Alaçatı'dan bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cansu Taşkın, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla photoshop yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Cansu Taşkın, bu eleştirilere bikinili fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi.

YORUMA KAPATTI

Havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından "Alaçatı sezonunu ilk ben açayım dedim" notuyla paylaşan Taşkın, fotoğraflarını yoruma kapattı.

İşte Cansu'nun o paylaşımları;

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YORUMLAR (15)

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    Kamuya 110 bin memur alınacakmış, KPSS sınavından 74 puan aldım, Dibine kadar AKP liyim, 5 yıldır işsizim, 15 Temmuzda elimizden geleni yaptık, canımızı dişimize taktık, kör bir kurşunla ölebilirdimde ama şükürler olsun hayattayım, Biz nede yaparsak yapalım göze gelmiyor, gebersekte kimsenin umrunda değil, kırgınlık böyle bişey olsa gerek.
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