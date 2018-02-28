Cansu Taşkın, Kendisine İnanmayanlara Ronaldo'nun Mesajlarını İfşa Ederek Cevap Verdi

TV8'de ekranla gelen 'Gel Konuşalım' programının yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Cansu Taşkın'ın mesajlarına inanmadı. Cansu mesajları ifşa ederek cevap verdi.

"RONALDO BENİ ÇAĞIRDI" DEMİŞTİ

Cansu Taşkın açıklamasında "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim." demişti. Akgül'ün, Taşkın'ı taklit etmesi ve sert yorumlarda bulunması ünlü modeli çileden çıkardı.

YASAL YOLLARA BAŞVURDUK

Cansu Taşkın, programdan bir bölümü sosyal medya hesabında yayınlayarak "Türkiye'nin önde gelen kanallarında kişilerin rant elde etme ve reyting kaygısı içinde, hakkımda yazılan ve konuşulanlar ile ilgili, kisi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurduk. Şahsım üzerinden kimsenin yakışıksız ve etik değerlere aykırı tutum ve davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğim ." açıklamasında bulundu.

RONALDO BİLE BENİ TANIR

Taşkın, Instagram'ın hikaye kısmından Ronaldo'nun kendisine attığı ilk mesajı yayınlayarak Seda Akgül'e tepki gösterdi.

ECE ERKEN'İN EŞİ DE İNANMAMIŞTI

Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar da Taşkın'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Bu kız ne içtiyse bana da verin" dedi.