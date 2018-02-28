Cansu Taşkın, Kendisine İnanmayanlara Ronaldo'nun Mesajlarını İfşa Ederek Cevap Verdi
Cansu Taşkın, Ronaldo'nun kendisine mesaj attığına inanmayan magazin programına ateş püskürdü. Cansu, Ronaldo'nun mesajlarını tek tek ifşa etti.
TV8'de ekranla gelen 'Gel Konuşalım' programının yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Cansu Taşkın'ın mesajlarına inanmadı. Cansu mesajları ifşa ederek cevap verdi.
"RONALDO BENİ ÇAĞIRDI" DEMİŞTİ
Cansu Taşkın açıklamasında "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim. Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra'ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var. Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim." demişti. Akgül'ün, Taşkın'ı taklit etmesi ve sert yorumlarda bulunması ünlü modeli çileden çıkardı.
YASAL YOLLARA BAŞVURDUK
Cansu Taşkın, programdan bir bölümü sosyal medya hesabında yayınlayarak "Türkiye'nin önde gelen kanallarında kişilerin rant elde etme ve reyting kaygısı içinde, hakkımda yazılan ve konuşulanlar ile ilgili, kisi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurduk. Şahsım üzerinden kimsenin yakışıksız ve etik değerlere aykırı tutum ve davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğim ." açıklamasında bulundu.
RONALDO BİLE BENİ TANIR
Taşkın, Instagram'ın hikaye kısmından Ronaldo'nun kendisine attığı ilk mesajı yayınlayarak Seda Akgül'e tepki gösterdi.
ECE ERKEN'İN EŞİ DE İNANMAMIŞTI
Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar da Taşkın'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Bu kız ne içtiyse bana da verin" dedi.
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Gitme kız:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adana lı ronaldo yalanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kızın babası anesi varmı acabaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınTuzlayımda kokma, ronaldo seni ne yapsın kendini iyice nimetten saydın, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaksın bu görgüsüze msj atacaksın, gündeme gelmek için karakterinizi pazarlamayın utanmazlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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PARASIZ PULSUZ BİR ADAM SENİ EVİNE ÇAĞIRSA , ''''SAPIK HERİF , NE İŞİM VAR SENİN EVİNDE'''' DERSİN , BİRDE ÜSTÜNE ADLİYEYE GİDER ''''BENİ TACİZ VE RAHATSIZ EDİYOR'''' DİYE ŞİKAYETCİ OLURSUN. RONALDO ÇAĞIRINCA MEMNUN OLUYOR ÜSTÜNE BİRDE BUNUN REKLAMINA YAPIYORSUN. ONDAN SONRA SORSAN '''' BEN PARAYA DEĞER VERMEM , ERKEKDE ÖNCEKİLKE SEVGİ ARARIM '''' DİYE PALAVRALAR YAPARSIN.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır