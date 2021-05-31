Cansu Özbay: "Asla pes etmedik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cansu Özbay: "Asla pes etmedik"

Cansu Özbay: 'Asla pes etmedik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, Kanada ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, karşılaşmada asla pes etmediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, Kanada ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, karşılaşmada asla pes etmediklerini söyledi.

Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay, galibiyeti değerlendirdi:

"Bizim için çok zor bir maçtı. Bugün sahada mücadele ettiğimiz pek çok etken vardı fakat asla pes etmedik. Dördüncü sette gerçekten çok iyi şeyler yaptık, 23-17 gerideyken seti kazanmaya odaklandık ve bunu başardık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum çünkü bu maç sıralama ve önümüzdeki diğer maçların gidişatı için çok önemliydi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Antony Blinken Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Merih Demiral Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cansu Özbay: "Asla pes etmedik" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 23:49:53. #1.15#

title