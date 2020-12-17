Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)
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Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)

17.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:39
Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)

CANSU GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİHasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın kavşakta otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden Cansu Gümüş (19), Islahiye köyündeki evinde alınan helalliğin ardından köydeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

CANSU GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın kavşakta otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden Cansu Gümüş (19), Islahiye köyündeki evinde alınan helalliğin ardından köydeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Nuri Gümüş ve yakınları, Cansu'nun ölümünün üzüntüsünü yaşadı. Cenaze sonrası Nuri Gümüş taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarını tutamadı.

BANKACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK ÖĞRENCİSİYDİ3 çocuklu Gümüş ailesinin en büyük kızı olan Cansu Gümüş, Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyordu.CANSU'NUN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Cansu'nun kazadan önce hastanede tedavi gören kuzenini ziyaret ettiği ve o anları sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Genç kızın, yaşamını yitirdiği kazada yaralanan annesi Fatma Gümüş ile yengesi Huriye Yıldız'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)
Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)
Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)
Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)
Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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