Cansu Gözyaşlarını Tutamadı…

Gelinim Mutfakta'da günün değerlendirilmesi yapılırken yarışmacılardan Cansu ve kayınvalidelerden Hüsniye Hanım arasında gergin dakikalar yaşandı. Programda daha önce yaşanan bir konuşma üzerine Hüsniye Hanım'dan bir özür beklediğini dile getiren Cansu gözyaşlarına hakim olamadı.

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