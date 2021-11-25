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Cansu Dere İspanya'da ödül alacak

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Cansu Dere İspanya'da ödül alacak

Oyuncu Cansu Dere rol aldığı dizilerle İspanyol kamuoyunda gördüğü ilgi nedeniyle bireysel başarı ödülüne layık görüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere, Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler düzenleyen Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödülle layık görüldü.

Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları güçlendiren özel isimlere verilen ödüller kapsamında Dere "Bireysel Başarı Ödülü" alacak.

Güzel oyuncu 1 Aralık'ta Madrid'deki Four Seasons Otel'de yapılacak olan törene katılacak. Cansu Dere'ye özellikle "Anne", "Sıla" ve "Sadakatsiz" dizilerindeki rolüyle İspanyol kamuoyunda büyük çapta tanınması ve beğeni toplaması nedeniyle ödül verildiği açıklandı.
Cansu Dere İspanya'da ödül alacak

Cansu Dere İspanya'da ödül alacak

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