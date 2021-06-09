Cansu Dere'nin bikinili paylaşımı kısa sürede beğeni topladı
Cansu Dere, başrolünü Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le paylaştığı Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin finalinden sonra soluğu tatilde aldı. İşte detaylar...
Cansu Dere, Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinin sezon finalinde sonra tatile çıktı. Fenomen olan projeyle yıl boyunca konuşulan oyuncu, bikinili karesini Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Dere'nin düzgün fiziği dikkat çekti. Oyuncuya, iltifat mesajları yağdı.
Kaynak: Snob Magazin