Cansu Dere'nin bikinili paylaşımı kısa sürede beğeni topladı
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Cansu Dere'nin bikinili paylaşımı kısa sürede beğeni topladı

Cansu Dere'nin bikinili paylaşımı kısa sürede beğeni topladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Cansu Dere, başrolünü Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le paylaştığı Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin finalinden sonra soluğu tatilde aldı. İşte detaylar...

Cansu Dere, Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinin sezon finalinde sonra tatile çıktı. Fenomen olan projeyle yıl boyunca konuşulan oyuncu, bikinili karesini Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Dere'nin düzgün fiziği dikkat çekti. Oyuncuya, iltifat mesajları yağdı.

Cansu Dere'nin bikinili paylaşımı kısa sürede beğeni topladı

Kaynak: Snob Magazin

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
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