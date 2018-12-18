Cansu Büyükbaş: Yasaksız Beslenip Her Şeyi Yiyerek Kilo Verebilirsiniz

Diyet yapmak az yiyip aç kalmak değil, sağlıklı beslenerek vücudumuzun ihtiyacı kadar yemeyi öğrenmek ve dengelemek demektir. Uzm. Dyt. Cansu Büyükbaş'ın takibinde yasaksız beslenme programlarıyla ideal kilonuza ulaşın.

PSİKOLOJİK DESTEK

Doğru tanı konulması ve uygun terapi sürecinin oluşturulması için Uzm. Psikolog Aylin Gündoğdu, Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamakta, diyet motivasyonu sağlama ve yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi konusunda destek sağlamaktadır.

ÖZEL HOCALAR İLE SPOR İMKANI

Ünlü yıldızlar ve sporcuların hedeflerine daha kısa sürede ve daha motive bir biçimde ulaşmak için tercih ettiği Personal Training hizmeti ile siz de eğitmenlerimiz Elif Beyaz Yiğit ve Akın Al eşliğinde daha fit, daha güçlü, daha estetik bir vücuda sahip olabilirsiniz.