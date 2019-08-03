Çanspor'un minikleri şampiyon oldu

Çanspor U-9 Futbol Takımı, 2. Geleneksel Adaspor Futbol Turnuvasında birinciliği göğüsledi.

3.08.2019 11:26
Çanspor'un minikleri şampiyon oldu

Çanspor U-9 Futbol Takımı, 2. Geleneksel Adaspor Futbol Turnuvasında birinciliği göğüsledi.

Futbol takımı ve teknik heyet, zaferle sonuçlanan bu başarılarını Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile paylaştılar. Elde edilen birincilik sebebiyle sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Bülent Öz, "Şampiyonluk kupasını en değerli köşemize koyuyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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