Çanspor'un minikleri şampiyon oldu
Çanspor U-9 Futbol Takımı, 2. Geleneksel Adaspor Futbol Turnuvasında birinciliği göğüsledi.
Çanspor U-9 Futbol Takımı, 2. Geleneksel Adaspor Futbol Turnuvasında birinciliği göğüsledi.
Futbol takımı ve teknik heyet, zaferle sonuçlanan bu başarılarını Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile paylaştılar. Elde edilen birincilik sebebiyle sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Bülent Öz, "Şampiyonluk kupasını en değerli köşemize koyuyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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