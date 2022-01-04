Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı - Haberler
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Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı

Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'in son gününde tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri bile çalan, Kapalı Çarşı'da 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'in son gününde tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri bile çalan, Kapalı Çarşı'da 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Çarşı esnafı arasında birlikteliğin sağlanamaması nedeniyle 3 yıldır bekçisi bulunmayan, TEDAŞ tarafından aboneliğinin iptal edilmesi nedeniyle de aydınlatmaları çalışmayan Kapalı Çarşı'da, 2021 yılının son gecesi yaşanan hırsızlık olaylarının failleri yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık olayının faillerini belirledi. Asayiş ekipleri tarafından yakalanan Y.K. (13), R.K. (14), E.D. (15) isimli suça sürüklenen çocuklar ile B.D. (25), Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Y.K., R.K., E.D. ve B.D.'nin önceden de hırsızlık olaylarına karıştıkları ve kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı

Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı

Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı

Cansız mankeni bile soyan Kapalı Çarşı hırsızları yakalandı

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