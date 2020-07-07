CANSIZ MANKEN SATIŞLARINDA DÜĞÜN HAREKETLİLİĞİ İstanbul'da cansız manken satışı yapan firmalar gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

İstanbul'da cansız manken satışı yapan firmalar gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

-1 Temmuz itibarıyla belirlenen şartlarda düğünlerin yapılmasına izin verilmesinin ardından bazı kentlerde takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takıldığı görüldü.

- Bu firmalar gelen talepler üzerine hazırladıkları cansız mankenleri siparişin yapıldığı düğün salonlarına gönderiyor.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, - KORONAVİRÜS nedeniyle düğünlere ara verilmişti. 1 Temmuz itibarıyla belirlenen şartlar dahilinde düğünler yeniden başladı. Buna göre düğün salonlarında sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı getirildi. Bu şartlara ek olarak farklı kentlerdeki düğünlerde takı takılması için cansız mankenler kullanılmaya başladı. Takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılması mankenlerin üretim ve satışının yapıldığı firmalarda hareketliliğe neden oldu. Beyoğlu Dolapdere'de cansız manken satışı yapan firmalar bugünlerde hem İstanbul hem de farklı kentlerdeki düğün salonlarından siparişler almaya başladı. Firmalar hazırladıkları cansız mankenleri düğün salonlarına gönderiyor. Cansız mankenlerin fiyatları 500 ile 750 lira arasında değişiyor

"MAKYAJ VE SAÇ OLAN ÜRÜNLER DAHA ÇOK TALEP EDİLİYOR"

Cansız manken üretimi ve satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Beyhan Tufan, "Makyaj ve saç çok önemli. Biz bu anlamda civardaki firmalara yardımcı olmaya başladık. Bir kadın, bir erkek şeklinde siparişlerimiz başladı. Çünkü düğün sezonu başladı. Burada kalite önemli. Hijyen de sağladığı için talep ediliyor. Uzun süre de kullanılabiliyor. Bu aralar baya bir talep görüyor. İstanbul'daki veya şehir dışındaki düğün salonları bizi arıyor. Biz de daha önce görüştüğümüz kişiler vasıtasıyla düğün salonlarını aramaya başladık. Onlardan da ufak ufak talepler gelmeye başladı. Her türlü görseli gönderiyoruz. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi. Birinci kalite makyaj ve saç yoğun talep görüyor. Daha realist, gerçek yüz hatlarına uygun makyaj ve saç olan ürünler daha çok talep ediliyor" diye konuştu.

"TALEPLER DÜĞÜN SALONLARINDAN GELİYOR"Bir hafta öncesine kadar işlerinin durgun olduğunu belirten bir başka firma yetkilisi Cem Sarıyer, "Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle işlerimiz durgun gidiyordu. Bu güzel buluş için düğün salonu ve kafeterya sahiplerine teşekkür ediyoruz. Durgunluğumuzun hareketliliğini sağladı. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Hijyenik olduğuna inanıyorum. Takılardan sonra silinebilir özelliği olduğundan dolayı hijyenik ürünler. İsteğe göre makyajlı, ten renkli veya farklı renklerle satışlarımız oluyor. Talepler düğün salonlarından geliyor. Bunun yanı sıra kafeteryalardan masalar için siparişler geliyor. Biz de düğün salonlarından ziyade, açık hava düğünlerinin yapıldığı yerlerden talepler daha yoğun. Kemerburgaz tarafından Tekirdağ, Malkara taraflarından taleplerimiz oldu. Sanırım düğün salonları karşı tarafa bir fiyat talebinde bulunuyor. Şu ana kadar bir damat veya gelin adayı gelmedi. Hep düğün salonlarının sahipleriyle biz iletişime geçtik. Herhalde bu paket içinde sunuluyor" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR TALEP VAR"

Cansız manken satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Fatih Lamuş, "Biz cansız mankenlere maskeyle başlamıştık. Maskeden sonra böyle bir şey çıktı. En azından zevkle yapabileceğimiz bir şey. Düğündeki gelin ve damadın birebir yüzüne yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 'sizin mankenler mi' diye sordular. Güzel bir talep var. 'İnsana benzeyen cansız mankeniniz var mı' diye soruyorlar. Düğün salonları müşterilerine jest yapmak için böyle bir şey istiyor. Sarıyer'den, Bursa'dan arayanlar oldu. Gittikçe de talep artıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA