Cansız bedeni drone ile bulunan kayıp avcı kalp krizi geçirmiş

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'den yola çıkarak Burdur'da yaşayan kardeşiyle birlikte avlanmaya gittiği dağda kaybolan avcı, arama çalışmalarının 14'üncü saatinde ölü olarak bulundu. Yorgun bir şekilde ava çıkan otobüs şoförünün, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesi Güney Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'de yaşayan Ahmet Tokcan, Güney Köyü'nde yaşayan kardeşi Nuri Tokcan ile buluşarak avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra birbirini kaybeden kardeşlerden Nuri Tokcan eve döndü. Kardeşinin evde bir süre bekleyen Nuri Tokcan, daha sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Beşir Derneği arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde de arama çalışmaları devam ederken Ahmet Tokcan'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla drone ile arama çalışmaları başlattı.

Cansız bedeni drone ile bulundu

Arama çalışmalarının 14. saatinde jandarma ekiplerinin drone arama çalışmaları yürüttüğü sırada sulama göledine yakın bir noktada bir kişinin yerde yattığını görüntüledi. Ekipler alana gittiğinde ise Tokcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tokcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tokcan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. 1 gün önce Karaman'dan yolan çıkan Tokcan'ın gece saat 03.00'de Denizli'ye geldiği ve 2 saatlik uykunun ardından 6 kişilik grupla ava çıktığı öğrenildi. Tokcan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Denizli'de toprağa verileceği bildirildi. - DENİZLİ