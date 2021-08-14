CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel sularının evi yıkması sonucu sulara kapılarak kaybolan Arife Ünal'ın cenazesi bulundu.
Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel sularının evi yıkması sonucu sulara kapılarak kaybolan Arife Ünal'ın cenazesi bulundu. Arife Ünal'ın cenazesi evinin 600 metre uzağında kayaların arasına sıkışmış halde bulunurken cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı