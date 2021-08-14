CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel sularının evi yıkması sonucu sulara kapılarak kaybolan Arife Ünal'ın cenazesi bulundu.

Bartın'da selde kaybolan kadını arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel sularının evi yıkması sonucu sulara kapılarak kaybolan Arife Ünal'ın cenazesi bulundu. Arife Ünal'ın cenazesi evinin 600 metre uzağında kayaların arasına sıkışmış halde bulunurken cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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4 gündür Bartın'da aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
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