Cansız bedeni bulunan Güneş, 15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev yapmıştı
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Cansız bedeni bulunan Güneş, 15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev yapmıştı

Cansız bedeni bulunan Güneş, 15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev yapmıştı Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından...

Cansız bedeni bulunan Güneş, 15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev yapmıştı
29.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:35

Cansız bedeni bulunan Güneş, 15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev yapmıştı

TUNCELİ - Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından yaralandığı, Elazığ depreminde de 16 kişinin kurtarılması sırasında görev aldığı öğrenildi.

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. İlk gününden itibaren başlatılan arama çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının Koordinesinde, Ankara, Çanakkale, Mersin, Adana, Elazığ, Adıyaman ve Samsun dahil bir çok ilden görevlendirilen Kurbağa adam polisler ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan JÖAK, SAK ile JAK timleri, AFAD ve gönüllüler katıldı.Bugün bölgede sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında dalgıç polisler, Munzur Çayı'nın bağlantı kolu olan Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi tarafında ilk düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta kayıp Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Güneş'in cansız bedeni baraj gölünden kurtarma ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkartılarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vali Sonel," 15 kilometre ileride bulundu"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de haberi alır almaz, ekipleri olduğu bölgeye gitti. Cansız bedeni bulunan Uzman Çavuş Güneş'in taşınmasına yardım eden Vali Sonel, olay yeri ile bölgenin arasındaki mesafenin 15 kilometre olduğunu aktardı.

Vali Sonel açıklamasında," 44. gününde Munzur Nehri'nde eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevkiinden 15 kilometre ileride baraj gölünde"dedi.

15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev almıştı

Kahramanmaraşlı olan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in 15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ve darbecilerle çatışırken yaralandığı öğrenildi. FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele nedeniyle Güneş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından o dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği belirtildi. Uzman çavuşun eşi Gülnur Ortakçı Güneş ise arama çalışmaları sürerken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "15 Temmuz'da da savaştı eşim, yaralandı, oradaki başarısından dolayı 30 Ağustos Resepsiyonuna çağırmıştınız" ifadelerini kullanmıştı.

Öteyandan Uzman Çavuş Güneş, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde görev yaparak 16 kişinin kurtarılmasında yer almıştı.

Cansız bedeni bulunan Güneş, 15 Temmuz'da yaralanmış, Elazığ depreminde de görev yapmıştı

Kaynak: İHA

Manşet

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