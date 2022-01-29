CANSEVER'DEN GENÇLERE ÖZEL ŞARKI

Söz ve müziği Cansever'e, aranjesi ise Akmal Azimov'a ait olan şarkının video klibini ise yönetmen Erkan Nas çekti. Cansever'e klipte 10 kişilik genç bir oyuncu kadrosu eşlik etti.

Cansever Müzik Production & Warble Media etiketiyle dijitalde yerini alacak olan 'Ondan Ver Bana' için iddialı konuşan sanatçı "Sevenlerim ilk kez benden arabesk dışında farklı bir tarzda şarkı dinleyecek. Gündemi yakalamaya çalışıyorum. Her ne kadar tarzım arabesk de olsa insanlar neler seviyor, neleri takip ediyor araştırıyorum. Dolayısıyla bu şarkımla da Z Kuşağı'na, genç nesile güzel bir şeyler vermek istedim, umarım amacım güzel bir şekilde yerini bulur" dedi. Öte yandan Cansever, TikTok'ta şarkılarının gördüğü ilgiden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

Snob Magazin - Magazin