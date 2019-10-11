Canpolat yaralıları ziyaret etti

11.10.2019 17:05

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk Bayuk ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyarete bulundu Burada Suriye'den atılan mühimmatların patlaması sonucu yaralanan ve tedaviye alınan vatandaşlar ile görüşen Canpolat, daha sonra beraberindekiler ile Akçakale'ye geçti. Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları, beraberindekiler ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten



Canpolat, yaralıların yakınları ile de görüştü.



Canpolat, yaralıları ziyaretinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'nden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA