Canpolat vatandaşların taleplerini projelendiriyor
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Canpolat vatandaşların taleplerini projelendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Canpolat vatandaşların taleplerini projelendiriyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 'Fikirlerinizi Önemsiyoruz' sloganıyla ilçe genelinde kurulan stantları ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 'Fikirlerinizi Önemsiyoruz' sloganıyla ilçe genelinde kurulan stantları ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kısa süre önce 'Fikirlerinizi Önemsiyoruz' sloganıyla başlatılan çalışmayı yerinde inceledi. İlçe genelinde yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlara kurulan stantları ziyaret eden Canpolat, burada form dolduran vatandaşlar ile sohbet etti. Daha sonra Canpolat, formları incelemesinin ardından iki vatandaşı telefon ile aradı. Ahmet Yesevi Mahallesi ve Demir İzzet Caddesinde talep edilen hizmetlerin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğinin müjdesini vatandaşlara veren Canpolat, diğer talepler için gerekli talimatları verdi.

Stant ziyaretlerinde bir açıklama yapan Canpolat, " 'Fikirlerinizi Önemsiyoruz' adlı bir çalışma başlattık. İlçemizin çeşitleri yerlerine stantlar kurduk. Vatandaşlarımıza verdiğimiz formlarda hem kutucuklara işaretleme hem de boşluk kısmalarında fikirlerini alıyoruz. Bunlara göre hem kendimiz yapılanıyoruz, hem de her zaman dediğimiz gibi vatandaşlarımızın bizden istekleri her bir şey bizim için bir projedir anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda aramızdaki iletişimi kuvvetlendirme adına, hem de sahada ne tür bilgi ve istek geliyor öğrenmek adına Haliliye Belediyemizin ekipleri sahada vatandaşlarımızı dinliyorlar. Köklü çözümler olması adına bu projemiz sürüyor. Mesela Ahmet Yesevi Mahallemizde vatandaşımızın Pazar yeri talebi vardı. Vatandaşımızı aradım ve ekiplerimizin çalıştığının müjdesini verdim. Vatandaşımızın mutluluğu bizi mutlu etti. Öte taraftan Demir İzzet Caddesi için asfalt talebi vardı. Vatandaşımızı aradım ve bayramdan sonra yapılacağının müjdesini verdim" dedi.

Canpolat, yaptığı telefon görüşmelerin ardından stanttan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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