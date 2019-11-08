Canpolat'tan Mevlid Kandili mesajı

08.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:28

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam Aleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek günlerin İslam Coğrafyasına birlik ve beraberlik getirmesini diledi.



Canpolat mesajında, "Önümüzdeki Cuma gününü, cumartesine bağlayan gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandilinizi tebrik ederim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandilinin, tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ederim. İbadetle geçirilecek bu mübarek günlerin, Müslüman coğrafyasına huzur ve barışa vesile olmasını temenni ederim. Tüm bu düşünceler ile tüm İslam Aleminin mübarek Mevlid Kandilini tebrik eder, İslam Coğrafyasına birlik ve beraberlik getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA