Canpolat sosyal marketi inceledi
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Canpolat sosyal marketi inceledi

Canpolat sosyal marketi inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmet veren Haliliye Belediyesi Sosyal Marketinde incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmet veren Haliliye Belediyesi Sosyal Marketinde incelemelerde bulundu.

Canpolat, Sırrın Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Müdürlük bünyesinde hizmet veren aşevi, sosyal market, giyim mağazası ve çölyak ekmek fırınında incelemelerde bulunan Başkan Canpolat'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol'da eşlik etti. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, müdürlükte bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Ramazan Ayı dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını arttırdığını ifade eden Canpolat, yaptığı açıklamada, "Sosyal marketimizi, aşevimizi, giyim mağazamızı, çölyak ekmekle ilgili fırınımızı inceledik. Şu anda da Ramazan Ayı olması dolayısıyla arkadaşlarımız yedi yirmi dört, gece gündüz burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız normalde kart sistemiyle buraya gelip alışverişi yapıyorlardı. Kart sistemiyle gelip alışveriş yapanların yanı sıra, aynı zamanda da ekiplerimiz günün belirli saatlerinde ister kırsal ister merkez olsun kendilerini istedikleri ürünleri evlerine götürüp yetiştiriyorlar. Ramazan birliktir, beraberliktir, rahmettir, kardeşliktir. Bu inanç ve şiarla şu anda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Haliliye'mizin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyan tüm kardeşlerimizin yanında tüm imkanlarıyla birlikte seferber olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz vatandaşlarımızın hizmeti için varız, onların iyi günde kötü günde yanlarında olmak için varız. Bu doğrultuda da Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümü personellerimiz, sahada tam kadro çalışmalarına devam ediyorlar. Gittikçe de bu ailemizi büyütmek adına, yapıyı büyütmek adına Haliliye'nin her tarafını kavramak adına da ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. Açılacak olan market sayısını arttırıyoruz ama bu markette para geçmiyor sadece kart sistemiyle hak eden ailelere puan usulüyle alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Ben buradan ilgi gösteren, bizlere yardımcı olan yardımcı olan personellerimize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından sosyal marketi gezdi. - ŞANLIURFA

Canpolat sosyal marketi inceledi
Canpolat sosyal marketi inceledi
Canpolat sosyal marketi inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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