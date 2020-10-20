Canpolat muhtarlarla buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek günlerini tebrik etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek günlerini tebrik etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe merkez mahalle muhtarları ve muhtar dernekleri başkanları ile bir araya geldi. Canpolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda belediyenin ilçedeki faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Muhtarların gününü kutlayan Canpolat, onları tek tek dinledi. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz, Muhtarlar Günü'nde bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek, "Muhtarları Günü vesilesiyle Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat bizleri bir araya getirdi. Kendine teşekkür ediyorum. İlimizin sıkıntıları sorunları var elbette. Hep beraber inşallah bunların üstesinden geliriz. Başkanlar ile görüşüyoruz. İyi niyet çok fazla gerçekten. İnşallah bu da bize hizmet olarak geri döner. İnsanların gönüllerinde olmak çok önemlidir. Her türlü makama gelebilirsin ama insanların gönüllüne girebilmek çok zordur. Başkanımız şuan hepimizin kalbimizde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise kente birlikte hizmet ettikleri muhtarlar bir araya gelmekten onur duyduklarını söyledi. Canpolat, "Haliliye ilçesine bağlı merkez muhtarlarımızı, muhtar dernekleri başkanlarımızı burada misafir ettik. Her zaman olduğu gibi muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu gün de yine kendileri ile bir araya geldik. İlçemizdeki konuları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bugünün dışında kendilerinden sözünü de aldık. En yakın zamanda yine bu şekil toplu halde pandemi kurallarına da uygun bir şekilde muhtarlarımızı misafir edeceğiz. Biz onlarla birlikte bu memlekete hizmet etmeye çalışan belediye başkanlarıyız. Onlar da bu şehrin seçilmiş insanları kendileriyle bir olmaktan, beraber olmaktan, onlarla birlikte hizmet etmekten onur duyduğumuz, mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Canpolat, düzenlenen toplantının ardından tüm muhtarlar adına Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz'a plaket takdim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı