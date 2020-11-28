Canpolat korona virüs uyarısı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere uymaları yönünde vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere uymaları yönünde vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde gezi ve incelemelerde bulunan Canpolat, işyerlerini ziyaret ederek, esnafla görüştü. Esnafın talep ve önerini dinleyen Canpolat, yürüttükleri projeler ve hizmetlere ilişkin bilgiler verdi.

Küresel bir sorun olan korona virüs ile mücadelede tedbirlere uyulması noktasında da esnaf ve mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan Canpolat, pandemi süreci boyunca mahallelerde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Tüm dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizlerde Haliliye Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki, kısa süre içerisinde alınan tedbirlerle eski günlere döneceğiz. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum; tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı