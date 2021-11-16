ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyet ile İstanbul Esenler Yaş Sebze-Meyve Hali'ni ziyaret etti. Canpolat, hal çalışanlarını ziyaret edip haldeki esnafın sorunlarını dinledi. Şikayetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, "İstanbul Hal Esnafı, sebze ve meyvenin marketlerde satılmasını istemiyor. Bu bağlamda, yetkililerimizle paylaşmak üzere hal çalışanlarının taleplerini not aldık" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyet ile İstanbul Esenler Yaş Sebze-Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafın şikayetlerini dinledi. Ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, "Hal esnafının sorunları ve üretici çiftçinin sorunları eşdeğerdedir. Hal esnafı çiftçiyi temsil etmektedir. Çiftçinin sorunları hal esnafına da yansımaktadır. Burada edinmiş olduğumuz bilgi ve görünen çözüm noktası şu ki; hal esnafı büyük zincir şirketlerinin, büyük zincir marketlerinin sebze ve meyve gıdalarını üreticiden çekerek fiyatların artışına sebebiyet vermektedir. Azalan ürün hale daha yüksek fiyatlarda gelmekte ve maliyet bu nedenle yükselmektedir. Yaptığımız ikili görüşmelerde hal esnafı bizlere halde verimin yüksek olduğunu lakin fiyatların üretimle ilgili maliyetin çok yüksek olduğunu bu nedenle fiyatların etkilendiğini söylediler" diye konuştu.

SEBZE VE MEYVELER PAZARDA SATILSIN TALEBİ

Canpolat, "Esnaf kardeşlerimizin, devlet yöneticilerimizden taleplerini not aldık. Bu taleplerin en başında gelen ise büyük zincir marketlerine yaş sebze ve meyve satışına izin verilmemeli. Sebze ve meyveler pazarda, pazarcı arkadaşların ya da küçük esnafın dükkanında satılması karşısında fiyatların çok çok düşeceğini çünkü maliyetin ineceğini bildirdiler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaş sebze taşıyan kamyon ve tırlara serbest olmalı, üçüncü köprü kullanım zorunluluğu dayatılması kaldırılmalı, Osman Gazi ve İzmir otobanlarında sebze ve meyve kamyonlarından asgari miktarlar ücret alınmasına yönelik taleplerini de ilettiler. Öte yandan plastik kasaların kanserojen madde taşıdığının altını çizen esnaf bizlere bu hususlarda dert yandı. Bu milletin sorunları çözümü noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya Osmanlı Ocakları olarak bizler hazırız. Üretim yapan çiftçimize verilen destekleri biliyoruz. Mazot, ilaç, gübre gibi desteklerin yanı sıra, yeni destek paketleri ile milletimize daha ucuz meyve ve sebze temininin yapılmasının da altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.