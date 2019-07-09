Canpolat ilçede devam eden çalışmaları denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim müdürleri ve teknik ekip ile birlikte ilçede denetlemelerde bulundu. İlk olarak Bahçelievler bölgesinde mahalleleri ve Atatürk Bulvarında rutin olarak her sabah devam eden temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Canpolat, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Haliliye Belediyesi olarak birçok mahallede yoğun çalışmalar halinde olduklarını ve mahalleleri şantiyeye çevirdiklerini belirten Canpolat, "Şuan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan parkın yeniden düzenlenmesi adına çalışmalarını sürdürmektedirler. Bir taraftan fen işleri, bir taraftan temizlik işleri, diğer taraftan çevre koruma ve kontrol müdürlüklerimize bağlı personellerimiz ilçemizin birçok mahallesini adeta şantiyeye çevirmiş durumdalar. Haliliye'mizi daha güzelleştirme ve yaşanabilir bir ilçe olması için bizlerde tüm personellerimiz ile birlikte var gücümüzle çalışmaktayız. Bu çalışmalardan dolayı mahalleye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kurumum adına özür diliyorum. En kısa sürede parkımızın yapımı tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA