Canpolat gençlerle bir araya geldi
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Canpolat gençlerle bir araya geldi

29.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:29
Canpolat gençlerle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir derneğin üyesi olan gençlerle bir araya gelerek, Haliliye için yapılan çalışmaları ele aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir derneğin üyesi olan gençlerle bir araya gelerek, Haliliye için yapılan çalışmaları ele aldı.

Haliliye için gençlerin fikirlerini önemseyen Canpolat, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde derneğin Şanlıurfa Temsilci Dilşah Beyaz Öztürkmen ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat ile Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya'nın yer aldığı görüşmede Canpolat, genç üyelerle fikir alışverişinde bulundu. Haliliye Belediyesi olarak yürüttükleri projeleri ve gençliğe yönelik yapılan çalışmaları anlatan Canpolat, çalışmalara ilişkin gençlerin de fikirlerini aldı. Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak bugün genç üyelerle bir araya geldik. Bu vesile ile İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen hocamıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte gençlikle neler yapabiliriz istişaresinde bulunduk. Çok güzel fikirler ve sonuçlar ortaya çıktı. İnşallah ortaya çıkan bu fikirleri sahada icra edeceğiz. Ben değerli hocamızı ve gençlerimizi, gençlik adına yaptıkları bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte Haliliye'miz ve Şanlıurfa'mız için el ele vererek mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - ŞANLIURFA

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Canpolat gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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