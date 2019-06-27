Canpolat esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini etti.

Göreve geldiği ilk günden buyana Haliliye İlçesi başta olmak üzere şehrin tüm sorunları ile yakından ilgilenen Canpolat, bu doğrulta Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Şefik Bakay ve esnaf odası temsilcileri tarafından karşılanan Başkan Canpolat, esnafın sorunları ve çözüm olacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan'ın da eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Mehmet Şefik Bakay, "Başkan Mehmet Canpolat sağ olsun bizleri kırmadı ve bizlere ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak geçmişten gelen sorunlarımız var. Bu sorunlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Başkan sağ olsun sorunlarımızı dinledi ve beraber çözüme kavuşturacağını belirtti. Kendilerine bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Oda başkanları ile el ele vererek sorunları çözeceğiz"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, belediye faaliyetlerini konuştuklarını dile getiren Başkan Mehmet Canpolat ise yaptığı açıklamada, "Hem geleceğe yönelik olarak hem de güncelde reel olarak yaptığımız hizmetleri ve aynı zamanda oda başkanlarımızla birebir görüşerekten kendi camiaların sorunlarını görüştük. Bunların yanında bizim belediyemizin asli görevi olan denetimle ve ruhsat ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde el ele vererekten Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlarımızın refah ve hijyen seviyesini yükselmesi adına kanunun izin verdiği yetki çerçevesinden faaliyetlerimize devam edeceğiz. Biz biriz beraberiz ve beraberiz. Tüm oda başkanları ile birlikte Haliliye'nin daha iyi yerlere gelmesi adına hep birlikte sahada canla başla gece gündüz mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA