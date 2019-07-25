Canpolat'a Polonya heyetinden ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Polonya'nın Sopot Belediyesi arasında yürütülen 'Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Şehir eşleştirme Programı' kapsamında Gaziantep ve Sopot'un belediye temsilcileri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Şehir eşleştirme Programı kapsamında Sopot Belediye Başkan Vekili Marcin Skwierawski, Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ve proje yürütücüleri, Başkan Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Başkan Canpolat, bölgede yaşanan sorunları anlattı. Suriye'den ülkemize gerçekleşen göç durumuna değinen Başkan Canpolat,"Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin misafirperverliğinde Polonya'nın Sopho şehri başkan vekili ile bir araya geldik. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, Sopho Belediyesi ile şehir eşleşmesi adı altında bir proje yürütüyorlar. Bugünde Haliliye ilçemize geldiler ve bizde onları misafir ettik. Birlikte bir Göbeklitepe ve ören yerlerini ziyaret edecekler. Bizde kendilerine Suriye, Ortadoğu ve kendi vilayetlerimiz ile ilgili çeşitli sohbetler ettik. Ben bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, "Ben bu sıcak ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış hem Şanlıurfa hem de Gaziantep'i bulunuyor. Bu yıl sayın cumhurbaşkanımız 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etti. Bizde Gaziantep'e gelen misafirlerimize göstermeye çalışıyoruz. Bu bölgenin ekonomik kalkınmasına adına bizim bu topraklardaki güzelliği evrensel boyuta taşımayı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe bizi heyecanlandırdı

Göbeklitepe'ye yaptıkları ziyaretin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Sopot Belediye Başkan Vekili Marcin Skwierawski ise,"Belediye başkanına ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada olmaktan onur ve şeref duydum. Bugün Göbeklite'yi ziyaret ettik ve oradaki yapıyı görmek bizi heyecanlandırdı. Böylesi güzel bir yapının burada olması son derece güzel bir durum" dedi.

Yapılan görüşmenin ardından Sopot Belediye Başkan Vekili Marcin Skwierawski, Canpolat'a fotoğraf albümü hediye etti. Canpolat ise Sopot Başkan Vekili Skwierawski'ya hediye takdiminde bulundu. Canpolat'ın Başkan Vekili Skwierawski'ya, Sopot'a gelme sözünün vermesinin ardından görüşme sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA