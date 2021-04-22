Canpolat 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
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Canpolat 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

Canpolat 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çocukların bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çocukların bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun" dedi.

Canpolat, çocukları geleceğin mimarları olarak tanımladığı mesajında, Covid-19 salgını dolayısıyla çocuklarla bir araya gelememenin hüznünü yaşadıklarını ifade etti. Başkan Canpolat, mesajında, "Geleceği imar ve inşa edecek çocuklarımızın yarınlara refah, huzur ve güven içinde uyanabilmeleri için çalışıyoruz. Çocukların bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, umut dolu koca yürekleri ve heyecanları, yolumuzu aydınlatan bir fener, ulusumuzu aydınlık yarınlara durmadan taşımamız için de en büyük ilham kaynağımızdır. Çocuklar, evin huzuru, sokakların manası, şehirlerin ruhudur. Gönül isterdi ki çocuklarımızla bu bayramı hep birlikte kutlayalım; fakat pandemi sürecinden dolayı kutlayamayacağımız bu bayram, çocuklarımıza bir borç olarak hanemize yazılsın. Gayemiz, hep birlikte nice bayramları kutlayıp geleceğin mimarları çocuklarımıza emanetlerini, onların gönül rahatlığıyla kabul edeceği bir şekilde tevdi etmektir. Yarının siyasetçisi, sporcusu, sanatçısı bilim ve ilim bireyleri olacak çocuklarımıza, adaletli, sevgi dolu ve huzurlu bir gelecek bırakmak en önemli gayemizdir. Her biri, geleceğimize yön verecek birer kutup yıldızı olan çocuklarımız için bugün attığımız her adım, yarınların inşasına en esaslı temeli atmaktır. Bu duygularla, ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Tüm dünya çocuklarının sevgi, huzur ve sağlıkla kutlayacağı nice bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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