Canpati Kilis'ten örnek proje: "Temiz Çevre, Temiz Toplum"

KİLİS (İHA) - Canpati Kilis Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrin temizliğine dikkat çekmek için "Temiz Çevre Temiz Toplum" adıyla bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Kent Ormanı'nda uygulanmaya başlayan projeye Kilis Pati yönetim kurulu üyeleri ile gönüllüler katıldı. "Temiz Çevre Temiz Toplum" projesi kapsamında Kent Ormanı'nda temiz çevreye dikkat çekmek için çöpleri toplayan gönüllüler ellerine aldıkları poşetlere çöpleri biriktirdi. Proje kapsamında Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Kurucu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar'da gönüllülere destek vererek çöp topladı. Bu projede destek vererek çöp toplamaya gelen herkese teşekkür eden Canpati Kilis Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Kurucu Başkanı Hüseyin Can Polat, "Temiz çevre bilinci oluşturmalarından dolayı katılan gönüllülerimizi tebrik ediyorum. Temiz çevre sağlıklı toplum demek. Kapımızın önünü temizlersek, sokağımızı temizlersek şehrimiz temiz olur. Bu sosyal sorumluluk projesine katılan herkese duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Çöp toplama etkinliğinin bitmesine müteakip, sokak hayvanları için kuru mama ve su kapları, Canpati Kilis Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği gönüllüleri tarafından Kent Ormanı'na bırakıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel