Cannes Film Festivali'nde Türkiye standı yer alacak
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Cannes Film Festivali'nde Türkiye standı yer alacak

Cannes Film Festivali'nde Türkiye standı yer alacak
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Kültür Sanat

Fransa'da gerçekleştirilecek "74. Cannes Film Festivali" sırasında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nda (Marche du Film) Türkiye standı da açılacak.

Fransa'da gerçekleştirilecek "74. Cannes Film Festivali" sırasında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nda (Marche du Film) Türkiye standı da açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan festival, 17 Temmuz'da sona erecek.

Bakanlığın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğinde organize ettiği Türkiye standı festivalde yer alacak.

Standta, Türk sinemasının uzun metraj, kısa metraj ve belgesel türlerindeki en yeni ve geliştirme aşamasında olan projeleri tanıtılacak, Türk filmleri uluslararası arenada görücüye çıkacak.

Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi olan "Bağlılık Hasan", festivalin en prestijli bölümlerinden "Belirli Bir Bakış" seçkisinde yarışacak.

20 filmin yarışacağı seçkinin jüri başkanlığını İngiliz yönetmen ve senarist Andrea Arnold üstlenecek. Jüride yönetmen ve yapımcı Mounia Meddour, oyuncu Elsa Zylberstein, yönetmen, yapımcı ve senarist Daniel Burman ile yönetmen, yapımcı ve oyuncu Michael Covino yer alacak.

Ana yarışmanın jüri başkanlığını Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin yapacağı festivalde, 24 film Altın Palmiye için yarışacak.

"Yabancı Film Yapım Desteği" anlatılacak

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.

Destek ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artacağı ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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