Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü

Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü

Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi layık görüldü.

Cannes Film Festivali: Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi Altın Palmiye ödülüne layık görüldü

Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite filmi layık görüldü.

Bong Joon-Ho daha önce The Host ve Cinayet Günlüğü filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Altın Palmiye ödülüne layık görülen Parasite filmi tamamen farklı hayatlara sahip iki ailenin hayatını konu alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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