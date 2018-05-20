Cannes'da Altın Palmiye sahibini buldu!

Fransa'nın Cannes kentinde 9 Mayıs'ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. En iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü.

'AHLAT AĞACI' ÖDÜL ALAMADI

Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" adlı film de ana bölümde yarıştı. Gösterimi dün yapılan, uzun süre ayakta alkışlanan "Ahlat Ağacı" sinema eleştirmenlerinden övgü aldı.

71. Cannes Film Festivali'nde ödüllerin dağıtımı şöyle oldu:

- Altın Palmiye, Hirokazu Kore-eda, (Manbiki Kazoku)

- Büyük Ödül, Spike Lee, (Blackkklansman)

- Altın Kamera, Lucas Dhont, (Girl)

- En İyi Yönetmen, Pawel Pawlikowski, (Cold War)

- En İyi Erkek Oyuncu, Marcello Fonte, (Dogman)

- En İyi Kadın Oyuncu, Samal Yeslyamova, (Ayka)

- Juri Özel Ödülü, Nadine Labaki, (Capharnaüm)

- En İyi Senaryo, Alice Rohrwacher, (Lazzaro gibi mutlu) ve Nader Saeivar, (Üç yüz)

- Belirli Bakış Ödülü, Ali Abbasi, (Border)

- En İyi Kısa Film, Charles Williams, (All These Creatures).