Cannes'da 7 Dakika Ayakta Alkışlanan Film: Nitram
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Cannes'da 7 Dakika Ayakta Alkışlanan Film: Nitram

Cannes'da 7 Dakika Ayakta Alkışlanan Film: Nitram
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Cannes Film Festivali'nde Avustralya tarihinin en kanlı katliamını konu alan tartışmalı film Nitram büyük övgü topladı. Landry Jones'a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü getiren film 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel'in dram-gerilim türündeki filmi Nitram, 1996'da 35 kişinin ölümüne neden olan Port Arthur katliamına odaklanıyor.

7 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Independent'in The Sydney Morning Herald'dan aktardığı habere göre Cannes'da prömiyerini yapmasının ardından seyirciler Nitram'ı (Martin'in tersten yazılmış hali) 7 dakika boyunca ayakta alkışladı. Jones, Bryant rolüyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

Nitram eleştirmenlerin de beğenisini topladı. Deadline filmi "güçlü bir çalışma" diye niteledi ve şöyle yazdı:

"Yönetmen, filmin doruk noktasını nasıl ele alacağına dair alışılmışın dışında ama amaçlarına çok iyi hizmet eden çok etkili bir karar alsa da neyin geleceği açık ve korku yerleşiyor."

Nitram'ı "son derece rahatsız edici" ve "ürkütücü derecede inandırıcı" diye nitelendiren Variety şunları ekledi:

"Bir kişiyi kitlesel katliama neyin ittiğine dair bu nitrogliserin meditasyonunun verdiği yoğun rahatsızlık, tıpkı yanan bir havai fişeğin sizin ellerinizde barut deposuna doğru ilerlemesini izlemeye benziyor: Çakan kıvılcımlara dalıp giderken havai fişeği elinizden bırakamıyorsunuz."

The Guardian, Nitram'ı "hipnotize edici biçimde huzur kaçıran bir film" diye nitelendiği eleştirisinde filme 4 yıldız verdi.

Gösterime girmeden önce Nitram, Avustralyalı film yapımcısı Richard Keddie'yi The Sydney Morning Herald'ın yorum ve görüşler sayfasında eleştiri yazmaya itmişti:

"Sanat, Martin Bryant filmini haklı çıkarmaz... Martin Bryant hakkındaki filmin tamamen sorumsuz olduğunu ve durdurulması gerektiğini düşünüyorum."

Katliamın meydana geldiği Tazmanya'da yaşayan Kurzel, yakın zamanda AFP'ye verdiği röportajda filmini savundu ve haber ajansına "Port Arthur'dan haberdar olmayan nesiller var" dedi.

"Neden bu kadar çok hararetlendiğimizi ve bazılarının bu olay hakkında film yapılmasından neden bu kadar rahatsız olduğunu anlıyorum" diyen yönetmen, "Ama böyle bir karakterin silah dükkanına girip olta gibi yarı otomatik silahlar alabilmesinin katıksız abesliği yüzünden bu filmi yaptık" dedi.

Kaynak: Tekmoloji

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