Canlıları rehabilete etmek için işbirliği protokolü Keçiören'de imzalandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yerel yönetimleri ve hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek masum ve dilsiz canlılarımızın rehabilite edilmesi için önemli projelere ev sahipliği yapıyoruz. Yüce Rabbimin yarattığı güzel canlılarımız için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesinin destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin(TBB) işbirliğinde "Enpati Hayvan Dostu Şehirler" sloganıyla düzenlenen 'Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni' evcil ve sokak hayvanlarının yararına birçok yeni projenin temellerinin atılmasına ve yeni protokollerin imzalanmasına da vesile oldu. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Fatma Şahin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) adına TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu adına Delege Burak Baskın'ın imzasıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

"CANLILARIMIZI DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞATACAĞIZ"

Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezinde imzalanan protokole ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok imzalanan protokole ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık tedavilerinin yapılıp çiplerinin takılarak kayıt altına alınması, bu işlemlerden sonra alındığı ortama tekrar bırakılması ve sahiplendirilmesi, sokak hayvanlarının daha iyi ortamda ve şartlarda yaşamalarının sağlanması ile bunlara ilişkin eğitim ve iş birliği hususlarını kapsayan önemli bir protokolü TBB ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında imzalandı. Bundan sonraki süreçte bu protokolü yasaya uygun olarak uygulamaya koyacağız ve Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun."

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Kaynak: Bültenler