Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu
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Pamukkale, 23 Nisan, Haber

Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu

Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu 23 Nisan dolayısı ile spikerden seyircilere unutulmaz sürpriz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Denizli'de uydu üzerinden yayın yapan Pamukkale TV'nin genel yayın yönetmeni ve ana haber spikeri canlı haber...

23.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:26
Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu

Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu

23 Nisan dolayısı ile spikerden seyircilere unutulmaz sürpriz

DENİZLİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Denizli'de uydu üzerinden yayın yapan Pamukkale TV'nin genel yayın yönetmeni ve ana haber spikeri canlı haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile birlikte sundu.

Pamukkale TV'de canlı yayınlanan haber bülteninin spikeri Bahadır Kelci, programı 23 Nisan dolayısı ile 10 yaşındaki Atatürk İlkokulu 4/F sınıf öğrencisi Buğlem Duru Kelci ile birlikte sundu. Minik Buğlem canlı yayınlanan programda babasına taş çıkartırken 23 Nisan ile ilgili haberleri ise programda kendisi sundu. Ana haberin sonunda ise baba kız bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Canlı yayınlanan haber bültenini 10 yaşındaki kızı ile sundu

Kaynak: İHA

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