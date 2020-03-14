Çocukluk arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, o anları sosyal medya hesabında yayınladı Eski eşiyle ilişkisi olduğunu anladıktan sonra çocukluk arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, olay anını sosyal medya hesabından yayınladı. Zanlının daha önce de arkadaşına ''Seni 12 Mart'ta öldüreceğim.'' dediği ortaya çıktı.

Kağıthane'de berber dükkanına giren pompalı tüfekli saldırgan, arkadaşını vururken o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Teslim olan saldırgan, berber Selahattin G'yi vuracağı günü öncesinde kendisine tarih vererek mesajla bildirdiğini söyledi.

''ESKİ EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM''

Mehmet Ş, Selahattin G'yi vurmadan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ve çuvaldan çıkardığı pompalı tüfeği alarak berber dükkanına girdiği dehşet anlarını yayınladı. Şüpheli Mehmet Ş. ifadesinde, "Selahattin G. benim çocukluk arkadaşımdır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Eşimden 2 yıl önce boşandım. Bu süreden beridir ne eşimi ne de çocuğumu göremiyorum. Selahattin G'nin çevrede çok ağır laflar ettiğini duymaya başladım. Bu laflar nedeniyle hem evli olduğum zamanlarda hem de ayrıldığım dönemlerde Seyrantepe ilçesinde dolaşamıyordum. Yaklaşık 1 yıl önce Selahattin'i arayarak 'İki kadın var, Beylikdüzü'ne gideceğim' diyerek zarf attım. Aslında öyle bir şey yoktu. Bir gün sonra bunu eski eşimden duydum. Oysa ki sadece Selahattin'e söylemiştim. Bunun üzerine ilişkileri olduğuna kesin inandım" dedi.

''SENİ 12 MART'TA ÖLDÜRECEĞİM DEDİM''

Mehmet Ş, "Eski eşim bir süre önce sosyal medyadan çocuğumun fotoğrafını paylaşarak '12 Mart' yazdı. Ben de bu fotoğrafı Selahattin G'nin çektiğini düşünerek ekran fotoğrafını alarak ona gönderdim. Kendisine de 'Seni 12 Mart'ta vuracağım' dedim. O gün geldiğinde de gidip vurdum. Daha sonra dışarı çıkarak olay yerine gelen polislere teslim oldum." dedi.

Hastanede tedavisi süren Selahattin G'nin sağlık durumu iyi. Onu yaralayan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA