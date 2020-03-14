CANLI YAYINLA DEHŞETİN DETAYLARI: SENİ BU TARİHTE VURACAĞIM DEDİM VE VURDUM Müslim SARIYAR / KAĞITHANE'de berber dükkanına giren pompalı tüfekli saldırgan arkadaşını vururken o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Müslim SARIYAR/ KAĞITHANE'de berber dükkanına giren pompalı tüfekli saldırgan arkadaşını vururken o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Teslim olan saldırgan, berber Selahattin G.'yi vuracağını tarih vererek mesajla bildirdiği öğrenildi. O tarihte de vurduğunu söylediği belirtildi.

Olay Seyrantepe, Cihangir Sokakta bulunan berberde geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ş., çocukluk arkadaşı olan ve berber dükkanı işleten Selahattin G.'yi pompalı tüfekle vurdu. Kasığından yaralı Selahattin G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ş., ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLAMIŞTIMehmet Ş., Selahattin G'yi vurmadan önce ise sosyal medyadan canlı yayın yaptığı çuvaldan çıkardığı pompalı tüfeği alarak berber dükkanına girip dehşet anlarını yayınladı. O olayın detaylarına DHA ulaştı. Şüpheli Mehmet Ş., ifadesinde, "Selahattin G., benim çocukluk arkadaşımdır. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Eşimden 2 yıl önce boşandım. Bu süreden beridir ne eşimi ne de çocuğumu göremiyorum. Selahattin G'nin çevrede çok ağır laflar ettiğini duymaya başladım. Bu laflar nedeniyle hem evli olduğum zamanlarda hem de ayrıldığım dönemlerde Seyrantepe ilçesinde dolaşamıyordum. Yaklaşık 1 yıl önce Selahattin'i arayarak 'İki kadın var Beylikdüzü'ne gideceğim' diyerek zarf attım. Aslında öyle bir şey yoktu. Bir gün sonra bunu eski eşimden duydum. Oysa ki sadece Selahattin'e söylemiştim. Bunun üzerine ilişkileri olduğuna kesin inandım" dediği öğrenildi.SENİ BU TARİHTE VURACAM DEDİM VE VURDUMMehmet Ş.'nin "Eski eşim bir süre önce sosyal medyadan çocuğumun fotoğrafını paylaşarak '12 Mart' yazdı. Ben de bu fotoğrafı Selahattin G'nin çektiğini düşünerek ekran fotoğrafını alarak ona gönderdim. Kendisine de 'Seni 12 Mart'ta vuracağım' dedim. O gün geldiğinde de gidip vurdum. Daha sonra dışarı çıkarak olay yerine gelen polislere teslim oldum" dediği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Selahattin G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü: -----

-Olaya ilişkin görüntüler

Kaynak: DHA