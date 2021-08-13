Canlı yayının ardından gidip teslim oldu
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Canlı yayının ardından gidip teslim oldu

Canlı yayının ardından gidip teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu.

Denizli'de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, adliyede kendisini bekleyen avukatıyla birlikte savcıya gitti.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S., R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve R.K.'nın kardeşi C.K'yı yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen ardından aracına binerek kayıplara karışan zanlı Bayram S.'ni yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığa bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. JASAT, zanlıyla ailesi üzerinden bağlantı kurarak teslim olması için ikna etti. 5 gün sonra ikna edilen Bayram S'nin teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştığı ortaya çıktı.

Bayram S'in teslim olacağını söylemesinin ardından JASAT ekipleri de, Denizli Adliyesi önünde tedbir aldı. Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye gelen Bayram S., kendisini beleyen avukatıyla birlikte savcılığa teslim oldu. Zanlının ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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