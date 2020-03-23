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İngiltere, Güncel

Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu

İngiltere'de restoran, bar, eğlence merkezlerini kapatma karının alınmasının ardından Vücut Geliştirme ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Joe Wicks, canlı yayınla verdiği beden eğitimi dersi ile ülkede gündem oldu.

23.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:45
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu

İngiltere'de restoran, bar, eğlence merkezlerini kapatma karının alınmasının ardından Vücut Geliştirme ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Joe Wicks, canlı yayınla verdiği beden eğitimi dersi ile ülkede gündem oldu.

İngiltere'de korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kafe, restoran, bar, eğlence merkezlerinin kapatılma kararının ardından, halk evden çıkmıyor. Vücut Geliştirme ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı Joe Wicks de çareyi evden çıkamayan ama ders almak isteyen öğrencilere canlı yayınla beden eğitimi dersi vermekte buldu. Wicks, haftanın 5 günü yerel saatle 09.00'da canlı yayın yapıyor.

Sosyal medya hesabından öğrencilere ulaşan Joe Wicks, "Bu süreçte dışarı çıkamayan ve evinden spor yapmak isteyen öğrenciler için günlük beden eğitimi derslerini kanalım üzerinden gerçekleştireceğim. Bu dönemde yapacağım çalışmalarla bütün ulusun öğretmeni olmak için çaba göstereceğim. Özellikle çocuklar üzerine almış olduğum eğitim ile birlikte her sabah çocuklara özel programlarla onları güne hazırlama, pozitif düşünce ve hayata bakış açılarıyla ilgili çalışmalar gerçekleştireceğim" açıklamasını yaptı.

Joe Wicks kimdir?

İngiltere'nin en ünlü kişisel antrenör olarak tanınan 33 yaşındaki Joe Wicks aynı zamanda televizyon sunucusu ve yazar. Özellikle televizyon programlarında ve sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla başta İngilizler olmak üzere birçok farklı ülkeden takipçisi bulunan Wicks'in en son projesi ise sosyal medya kanalı üzerinden çocuklar için her sabah yerel saatle 09.00'da güne pozitif ve sağlıklı başlamak için canlı yayınlar gerçekleştiriyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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