Canlı Yayında Yavuz Bingöl'e İlginç Soru: Kılıçdaroğlu'nu mu Seviyorsun Erdoğan'ı mı

Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' programına konuk olan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Uyumlu bir insan olduğunu söyleyen Yavuz Bingöl, "Yandaş mısınız?" sorusuna "Tabii ki değilim" cevabını verdi. Günümüzde uyumlu olduğunuz ve diyalog kurduğunuz zaman yandaş muamelesi görüldüğünü belirten Bingöl, "Bu olcak iş mi? İnsanın doğasında ve yaratılışında var bu. Diyalog kurarak ve konuşarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin. Seçilmiş bir cumhurbaşkanına hakaret etmek bence doğru değil. Bunu hiç bir zaman tercih etmem" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI SEVİYORUM"

"Erdoğancı mısınız?" sorusuna "Ben Cumhurbaşkanımızı seviyorum" cevabını veren Bingöl, "Bunda ne var şimdi? Sevmeyenler de sevmiyordur. Kutuplaşmak kötü bir şey değil ama nezaket kuralları içinde olursa, kimse kimseyi incitmezse sorun yok ortada. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seviyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU MU ERDOĞAN MI?

Bingöl, "Erdoğan'ı mı daha çok seviyorsunuz Kılıçdaroğlu'nu mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Şimdi sorulacak soru mu bu diyormuşum. Ben Cumhurbaşkanımızın ahde vefasını çok yüksek buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok özel bir kişilik."