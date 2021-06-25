Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu
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Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip kuruldu.

Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu

Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu

İSTANBUL - Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip kuruldu.

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı; "Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı'na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu
Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu
Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu
Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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