Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı - Haberler
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Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesabında canlı yayında uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesabında canlı yayında uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

İnegöl'de Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladılar. Yayını izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.

Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldılar. Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sorgulamanın ardından 2 şahıs, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildiler. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı

Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı

Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı

Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı

Canlı yayında uyuşturucu madde içen 2 şahıs tutuklandı

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