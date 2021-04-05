Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
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Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Recep CAN - Haberler | Güncel
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı

YALOVA'da, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınla açık artırma usulü ile gümrük kaçağı ürünleri satan O.K. ve S.K., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

YALOVA'da, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınla açık artırma usulü ile gümrük kaçağı ürünleri satan O.K. ve S.K., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden O.K.'nin "Son noktayı kim koyacak" sözlerinin ardından polisin içeri girdiği anlar görüntülere yansıdı.

Sosyal medya üzerinden önceki akşam canlı yayın yapan O.K. ve S.K., ellerindeki gümrük kaçağı ürünleri satmaya başladı. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Baskında O.K., açık artırmada 180 TL fiyat biçilen parfüm için, "Son noktayı kim koyacak? Bugün burası coşuyor" diye seslendiği sırada polis ekipleri içeri girdi. O anlar ise canlı yayına yansıdı.

Polis, O.K. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası, 20 kol saati ele geçirildi

O.K ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 


Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı
Canlı yayında 'Son noktayı kim koyacak' dedi, suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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