Canlı Yayında Olduğunu Unutup Pot Kırdı: Oradan Yardırırız Diyorsun
A Haber'de yayınlanan programda "CHP'nin adayı kim olacak ve neden cuma günü açıklanıyor" sorusuna gazeteci Salim Salimoğlu, canlı yayında olduğunu unutup, "Yani oradan yardırırız diyorsun" dedi.
A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yapılan konuşmada canlı yayında olduğunu unutan gazeteci Salim Salimoğlu büyük pot kırdı.
"YANİ ORADAN YARDIRIRIZ"
A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında sunusu, "Temel Karamollaoğlu da adaylığını açıkladı. Çatı tamamen parçalanmış oldu. Bir çatı aday beklentisi yok İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin açıklamalarıyla birlikte. Gözler CHP'de cuma günü aday açıklanacak. Profil belli ama isim belli değil neden cuma günü ve o isim kim olabilir." sorusuna canlı yayında olduğunu unutan gazeteci Salim Salimoğlu, " Yani oradan yardırırız diyorsun." diyerek pot kırdı.
"GÖRÜYORUM ÖN İZLEMEYİ YEMEZLER"
Sunucunun, "Şuanda yayındayız lütfen devam edin." uyarısına rağmen Salimoğlu, "Görüyorum ön izlemeyi yemezler" diyerek cevap verdi.
Sunucunun canlı yayında olduklarını tekrardan hatırlatması üzerine Salimoğlu, yayın akışına devam etti.
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yaşasın oyum 4 lü ittifaka, hamdolsun voltranı oluşturdular sonundaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ya ne safsata kana bu harbi bu kadar yaaka kanal gormedim. Ethem sancakli bütün projeleri alicam diye Hukumeti yualaksiCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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tayyi erdoğan her ile hastane her ile ünüvesite her ile havalimanı her ile yol her ile köprü he ile say say bitmez eskide kuyuruk vardı yağ kuruğu şimdi eve geliyor kaygı kalmadı amja insan işte nakör oldumu dünyayı versen birşey ifade etmez bunu anlayan biriler vardı mutlaka chp bu ülkeye ne vermiş saadet düne kadar düşmandı şimdi dostlar iyi parti mhp de gelmeCevap Yaz 11 15 Yayından KaldırSADECE ADALET: o kuyruklara az kaldı. herşeyi sattık. tulumbada su kalmadı. herşeyimiz ithal oldu. şu yer altı sularımızı satacağız. ormanlık alanları, şeker fabrikaları, madenler vb. . . . . bu kadar malı bende satayım bende yaparım ki köprü, havaalanı şehir hastaneleri gibi yerlere garanti ödemelerle dünya kadar zarara giriyoruz ve girmeye de devam edeceğiz. benzin 6, 12 olmuş dolar 4, 20 olmuş kaygı yok ha. o zaman sen bu ülkede yaşamıyorsun demektir. bu ülkede yaşayıpda kaygı duymayan bir vatandaş yoktur.Tüm 57 yorumu okumak için tıklayın6 3 Yayından Kaldır